Nel cuore del Mugello c’è un agriturismo che sfida i ristoranti turistici con piatti creativi

D’inverno si mangia in una sala in pietra con caminetto, d’estate sotto un bucolico pergolato: ecco la proposta del Ginepraio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Nel cuore del Mugello c’è un agriturismo che sfida i ristoranti turistici con piatti creativi

Dentro il cuore del Mugello tra borghi, sentieri e natura - Il Mugello fa subito pensare all'iconico circuito, nel cuore della Toscana, teatro di grandi eventi, tra cui una delle tappe più attese della stagione di MotoGP.

