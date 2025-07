Nel centenario del romanzo ’Il processo’ di Kafka nel cimitero della Futa

ResponsabilitĂ , colpevolezza, impotenza. Parole chiave, per il romanzo “ Il Processo “ di Kafka, che trovano una pregnanza unica e ancor piĂą forte se proposte in un luogo anch’esso unico e straordinario, tra le decine di migliaia di tombe raccolte nel monumentale cimitero germanico della Futa. Per tanti anni quel cimitero è stato il palcoscenico piĂą adatto per le numerose tragedie greche proposte da Archiviozeta, che dal 2003 ha scelto questo luogo teatrale così drammaticamente evocativo, per le sue produzioni, che hanno riscosso un successo costante e crescente. PiĂą di recente il cimitero del passo della Futa è diventato la “montagna incantata“ di Thomas Mann, magistralmente rievocata nella trasposizione di Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, i due registi-attori di ArchivioZeta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nel centenario del romanzo ’Il processo’ di Kafka nel cimitero della Futa

