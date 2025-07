Nek in Valcamonica tra hit e cover | La gente le canta a squarciagola

BRENO (Brescia) Tranquilli, ci sono tutte. Quello con cui Nek approda sabato allo Stadio comunale “Tassara” di Breno nella cornice del Valcamonica Summer Music 2025 è, infatti, un viaggio nelle sue hit che da “Almeno stavolta” porta a “Se non avessi te” senza dimenticarsi “Se una regola c’è”, “Lascia che io sia”, “Fatti avanti amore”, “Sei grande”, “Laura non c’è” e tutte le altre. In scaletta pure un paio di cover come la vaschiana “Gli spari sopra” e “Se telefonando” di Mina. "Quando le canzoni entrano nella vita della gente, scatta qualcosa di speciale tra chi le ha scritte e chi le ascolta", assicura lui, al secolo Filippo Neviani da Sassuolo, classe ’72, 18 album e 10 milioni di dischi venduti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

