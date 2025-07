Chi è Matt Deitke? Il nuovo LeBron James, un inedito Leo Messi, il prossimo Cristiano Ronaldo? No: è un 24enne ricercatore specializzato nell’intelligenza artificiale. Che un giorno ha ricevuto una proposta direttamente da Mark Zuckerberg: vieni a lavorare a Meta, ti diamo 125 milioni di dollari in azioni e cash in quattro anni. PoichĂ© Deitke non fa il calciatore per vivere, ha detto: no, grazie. Allora Zuckerberg è tornato alla carica. E gli ha offerto 250 milioni di dollari in quattro anni, di cui 100 milioni al primo anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Negli Usa spaccano le trasmissioni tv sul mercato dei ricercatori di intelligenza artificiale, altro che Fabrizio Romano