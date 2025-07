Ndoye ha commentato la sua firma con il Nottingham Forest: “snobbato” il Napoli. Dopo una lunghissima trattativa, alla fine è sfumata la firma di Dan Ndoye per il Napoli. L’esterno svizzero ha firmato oggi come nuovo giocatore del Nottingham Forest, club che ha bruciato il Napoli alla lunga. L’affare si è chiuso comunque a cifre altissime: 42 milioni piĂą 3 di bonus al Bologna (con anche il 10% sulla futura rivendita) e un contratto intorno ai cinque milioni all’anno al calciatore. Il club azzurro, intanto, continua a valutare le alternative. Il commento di Ndoye dopo la firma con il Forest. Non farĂ piacere ai tifosi azzurri il modo in cui Ndoye ha commentato la firma con il Forest. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ndoye “snobba” il Napoli: il commento è una vera beffa