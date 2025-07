Ndoye | Ho capito subito di voler far parte di questo progetto

Dan Ndoye, da oggi ufficialmente nuovo giocatore del Nottingham Forest, ha rilasciato le sue prime parole in terra inglese. “Sono davvero felice di aver firmato per questo club”, ha detto lo svizzero. Ndoye è approdato al Nottingham Forest. Salutato il Bologna e la Serie A, l’esterno svizzero classe 2000 è stato annunciato dal club di Premier League. La squadra inglese dunque si assicura un giocatore a lungo inseguito dalle squadre italiane (Napoli su tutte, ndr). Queste le parole del nazionale svizzero: “È un momento molto entusiasmante per il Forest e ho capito subito di voler far parte di questo progetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

