Nations League di Volley Maschile l’Italia conquista una splendida semifinale | il 3 agosto in campo

A seguito delle splendida conquista in Nations League della Nazionale Italiana Femminile di Volley (leggi qui), gli Azzurri di Coach De Giorgi sognano lo stesso epilogo e puntano alla partita per il titolo. Intanto i giocatori tricolori si concentrano per la semifinale conquistata con un super match giocato e vinto con Cuba e sempre in Nations League. Il risultato finale è stato quello di 3-1 (25-18, 25-19, 20-25, 25-21). Le dichiarazioni, il tabellino e il programma delle partite – Fonte Federvolleyfedervolley.it. Tabellino Italia – Cuba 3-1 (25-18, 25-18, 20-25, 25-21) ITALIA: Giannelli 5, Michieletto 18, Anzani 4, Rychlicki 16, Lavia 9, Galassi 3, Balaso (L), Romanò 1, Gargiulo 2, Bottolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

