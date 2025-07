Nasce Spazio Liberale per Chieti | una nuova piattaforma civica per riportare la città al centro delle decisioni

È stata presentata ufficialmente la nuova realtà politica e civica Spazio Liberale per Chieti, che si propone come alternativa ai tradizionali schieramenti in vista delle elezioni amministrative del 2026. L’obiettivo è ambizioso: rendere Chieti protagonista sui tavoli decisionali di Roma e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nasce Spazio Liberale per Chieti: una nuova piattaforma civica per riportare la città al centro delle decisioni.

