Nasce il sindacato italiano Balneari del Veneto | Lorenzo Braida di Bibione primo presidente

Nasce il nuovo Sib - Sindacato italiano Balneari del Veneto, aderente a Fipe del sistema Confcommercio: il suo primo presidente è Lorenzo Braida, già presidente del Sib interprovinciale di Venezia e Rovigo - Fipe Confcommercio, carica che ricopre dallo scorso anno e mantiene.

