NASCAR secondo giro in Iowa per la Cup Series

Dall’Iowa Speedway tutto è pronto per un nuovo episodio della NASCAR Cup Series. Cresce l’attesa per il 23mo atto della regular season, una nuova bagarre da non perdere in un tracciato che fino all’anno scorso non aveva mai accolto la più importante categoria nazionale riservata alle stock car. Il catino di Newton ha una metratura di 0.875 miles (1.408 km) con quattro curve caratterizzate da un banking progressivo da 12 a 14 gradi. La forma ricorda quella del Richmond Raceway, l’idea di creare un ovale del genere è stata di Rusty Wallace. Il 67enne americano, vincitore della NASCAR Cup Series nel 1989, è stato infatti uno dei protagonisti nella creazione di una struttura protagonista anche nei piani della NTT IndyCar Series. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, secondo giro in Iowa per la Cup Series

