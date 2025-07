"> Il Napoli entra nella fase decisiva della preparazione estiva e del mercato. Come riportato da Fabio Mandarini, inviato a Castel di Sangro per il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri si è tenuto un summit tra Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il ds Giovanni Manna presso l’Aqua Montis di Rivisondoli, quartier generale del ritiro. Un incontro fondamentale per fare il punto dopo i primi innesti e definire le ultime mosse per completare una rosa che affronterĂ campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, summit a Castel di Sangro: Osimhen al Galatasaray, affondo per Miretti e pressing su Juanlu