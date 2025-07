Napoli sondaggio Atletico per Raspadori Gutierrez si scalda Simeone verso l’addio

Giornata intensa sul fronte mercato per il Napoli, tra movimenti in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa, l'Atletico Madrid avrebbe effettuato un primo sondaggio per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000. La valutazione iniziale del club azzurro è di 30 milioni di euro piĂą 5 di bonus, ma un'eventuale intesa potrebbe arrivare sulla base di 25+5. Nel frattempo, si riaccende con forza la pista che porta a Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001 del Girona. GiĂ accostato al Napoli lo scorso 15 maggio, il profilo dell'ex Real Madrid torna d'attualitĂ ora che il club partenopeo ha sistemato altre prioritĂ .

