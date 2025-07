Napoli sogno impossibile | lo scoglio da superare

I campioni d’Italia rischiano seriamente di veder sfumare un obiettivo importante per rinforzare la propria rosa. Mentre la squadra è impegnata nel secondo giorno di allenamenti a Castel di Sangro, prosegue in maniera incessante il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna. Pur avendo già ufficializzato sei acquisti in questa prima parte di calciomercato, il DS non ha alcuna intenzione di fermarsi. La volontà è chiara: mettere a disposizione di Antonio Conte un organico in grado di confermarsi in Italia e ben figurare in Europa. Napoli: si allontana Jack Grealish. Se in difesa e a centrocampo le trattative imbastite appaiono in stato avanzato, vanno riscontrate maggiori difficoltà per l’eventuale arrivo di un esterno offensivo capace di fare la differenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

