Napoli – Raspadori cambia tutto | la nuova idea per l’attaccante azzurro

L’attaccante azzurro di fronte ad un cambiamento totale, ecco cosa sta succedendo: i dettagli. Non è un mistero che la posizione di Giacomo Raspadori all’interno della rosa di Antonio Conte sia stata, nelle ultime settimane, a tratti altalenante. L’attaccante del Napoli è stato più volte, così come successe anche nelle scorse sessioni di mercato, accostato ad altri club come pedina di scambio salvo poi tornare sui propri passi. La presenza di Raspadori è stata nelle ultime tre stagioni fondamentale per il Napoli, che quindi lo considera importante e difficilmente cedibile. Raspadori, nuovo ruolo in arrivo? L’idea di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Raspadori, cambia tutto: la nuova idea per l’attaccante azzurro

In questa notizia si parla di: napoli - raspadori - attaccante - azzurro

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Napoli, Iachini su Raspadori. Le dichiarazioni del tecnico sull’attaccante italiano in coppia con Lukaku L’allenatore Giuseppe Iachini ha parlato a Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal, in riferimento particolare alla sfida del Napoli contro il Parma per la 37a giornata di campionato, ma non solo, commentando anche la coppia avanzata degli azzurri.

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli al lavoro a Castelvolturno per mettere in campo la migliore squadra possibile domenica sera: sembra fatta la scelta per il compagno di reparto di Lukaku.

Il Napoli cambia idea, non è detto che arrivi l’attaccante esterno. C’è l’usato sicuro Raspadori (Corsport) Sterling e Grealish sono idee che stuzzicano il club ma sono anche piste complesse e in salita per i parametri dell'ingaggio. Conte stima molto Raspa. http Vai su Facebook

Giacomo Raspadori torna nei radar dell’Atalanta Secondo TMW, gli orobici starebbero pensando assiduamente al giocatore azzurro per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Retegui #Napoli #Raspadori #SpazioNapoli Vai su X

FOTO SLIDE NM - Napoli-Milan, premiato l'attaccante azzurro Raspadori da Edoardo De Laurentiis; Tra gli idoli di Raspadori c'è un calciatore napoletano: la rivelazione dell'attaccante azzurro; ‘Jack’ Raspadori, la carta scudetto del Napoli di Conte.

Raspadori è il jolly del Napoli: "Lo vendiamo solo per questa cifra" - Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport in un ampio focus dedicato proprio all'attaccante azzurro. Si legge su areanapoli.it

Raspadori cambia pelle: da centravanti a mezzala offensiva, Conte lo trasforma in un jolly - Anche nell’ultima seduta allo stadio Teofilo Patini, Raspadori è partito da mezzala sinistra, per poi avanzare a ridosso di Lucca, muovendosi tra le linee con grande mobilità. Si legge su napolipiu.com