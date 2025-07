Napoli occupano locali del Comune e ci fanno una pizzeria abusiva poi danno documenti falsi ai vigili

Sequestrata dalla Polizia Locale una pizzeria abusiva a Scampia: era stata realizzata nei locali del Comune occupati abusivamente. Agli agenti arrivati per i controlli avevano esibito documenti e titoli contraffatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: locali - comune - pizzeria - abusiva

I giovani al centro delle politiche locali: via all’iniziativa Unicef "Diritti in Comune" - SAN MICHELE SALENTINO - Torna martedì 27 maggio a San Michele Salentino l'iniziativa "Diritti in Comune" promossa da Unicef Italia, che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, commemorando la ratifica italiana della convenzione Onu avvenuta nel 1991.

I giovani al centro delle politiche locali: via all’iniziativa Unicef "Diritti in Comune" - SAN MICHELE SALENTINO - Torna martedì 27 maggio a San Michele Salentino l'iniziativa "Diritti in Comune" promossa da Unicef Italia, che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, commemorando la ratifica italiana della convenzione Onu avvenuta nel 1991.

Piscina, locali commerciali e abitazioni: i beni messi in vendita dal Comune - BRINDISI – Avanti con la vendita della piscina in via Ligabue, al rione Sant'Elia. L'amministrazione comunale è pronta a cedere anche le palazzine, da anni in stato di abbandono, in via Cappuccini 30 e i locali commerciali situati presso l'ex area mercatale in via Santa Maria Ausiliatrice, al.

Il personale della Polizia Locale ha proceduto al sequestro di strutture che si trovavano abusivamente su un’area demaniale marittima a Lido dei Pini, all’altezza di Lungomare delle Sterlizie Vai su Facebook

Napoli, occupano locali del Comune e ci fanno una pizzeria abusiva poi danno documenti falsi ai vigili; Una pizzeria abusiva chiusa e pioggia di multe durante i concerti di Cesare Cremonini; I ladri entrano in casa mentre la famiglia dorme: svaligiata la villa dell'imprenditore napoletano.

Blitz a piazza vanvitelli: sequestrata pedana esterna abusiva in una pizzeria di napoli - A Napoli, l’Unità Operativa Vomero ha sequestrato una pedana esterna abusiva in una pizzeria di piazza Vanvitelli, rafforzando i controlli comunali contro le occupazioni abusive del suolo pubblico. Scrive gaeta.it

Napoli, sequestrato il gazebo abusivo di una nota pizzeria in piazza Vanvitelli - Blitz degli agenti dell’Unità Operativa Vomero in una nota pizzeria di piazza Vanvitelli, dove questa mattina è stata sequestrata una pedana esterna ... Segnala cronachedellacampania.it