Napoli intesa totale | trattativa nel vivo ecco cosa manca

I campioni d’Italia sono sempre più vicini al settimo acquisto di questa intensa sessione di calciomercato. Mentre la squadra è alle prese con la seconda parte della preparazione prestagionale a Castel di Sangro, dove resterà fino al 14 agosto, continua il lavoro senza soste del direttore sportivo Giovanni Manna. Tra trattative in entrata e uscite da definire, il giovane DS è impegnato su più fronti per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Napoli: c’è l’accordo con Fabio Miretti. Dopo aver visto sfumare Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest, gli azzurri sono alla ricerca del profilo giusto per completare il pacchetto degli esterni offensivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, intesa totale: trattativa nel vivo, ecco cosa manca

In questa notizia si parla di: napoli - intesa - totale - trattativa

Napoli, svolta De Bruyne: intesa economica raggiunta, resta solo il nodo familiare - Il Napoli è vicino a un colpo di mercato clamoroso: Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha raggiunto un’intesa economica con il centrocampista belga, che lascerà il Manchester City a parametro zero il prossimo 30 giugno L’ostacolo principale, rappresentato dall’ingaggio elevato percepito in Premier League, è stato superato grazie […] L'articolo Napoli, svolta De Bruyne: intesa economica raggiunta, resta solo il nodo familiare proviene da DailyNews24.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club - Il Napoli pensa ai colpi di mercato da finalizzare nella prossima sessione estiva: è all-in su un calciatore che occuperebbe l’out di sinistra Il Napoli sta dando tutto in questo rush finale di stagione per conquistare lo scudetto.

Napoli-David, c’è l’intesa: ora sprint per la firma, ma Juve e Inter restano in agguato - Napoli-David, c’è l’intesa: ora sprint per la firma, ma Juve e Inter restano in agguato Il Napoli ha trovato un’intesa di massima con Jonathan David, … L'articolo Napoli-David, c’è l’intesa: ora sprint per la firma, ma Juve e Inter restano in agguato proviene da ForzAzzurri.

Il ds del Milan: "Siamo in buoni rapporti coi belgi". I prossimi passi della trattativa Vai su Facebook

#Napoli scatenato sul mercato È fatta per Sam Beukema col #Bologna, ora il ds Giovanni Manna proverà a chiudere da domani per Dan Ndoye sempre con gli emiliani e per Vanja Milinkovic-Savic col #Torino Cercherà l'accelerata già da domani: con Vai su X

Milan-Ricci, intesa totale vicina: cosa manca; Da Lang a Chiesa fino a Ndoye: a che punto sono le trattative del Napoli; Napoli in attesa, Lucca-Nunez e il rebus attaccante: Lang in arrivo, nodo formula e jolly Zanoli col Bologna per Beukema e Ndoye.

Tutto pronto per l'affare tra Napoli e Torino - È in via di definizione la trattativa tra Napoli e Torino per l'approdo in granata dell'attaccante Cyril Ngonge. Riporta informazione.it

Napoli, accordo totale per Osimhen al Galatasaray - Secondo quanto riportato da Sky Sport , gli azzurri hanno raggiunto l'accordo totale per la cessione del nigeriano ... Come scrive fantacalcio.it