Napoli in arrivo Gutierrez | affare da 20 milioni di euro + bonus al calciatore ingaggio fino ai 2.5 milioni

Secondo quanto riportato da Marca, autorevole quotidiano sportivo spagnolo, il Napoli è sempre più vicino a chiudere il colpo Miguel Gutiérrez, promettente terzino sinistro del Girona. Nelle ultime ore, si sono intensificati i contatti tra le parti, tanto che l’accordo con il club spagnolo è ormai quasi totale. Il calciatore classe 2001, ex canterano del . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

