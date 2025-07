Napoli Droga e armi in casa | arrestato 28enne trovate pistole in scooter rubato

Durante la perquisizione rinvenuti 15 grammi di cocaina, oltre 11mila euro in contanti e due pistole con 36 proiettili nascosti in uno scooter rubato.. I carabinieri del nucleo operativo stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, un 28enne già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 15 grammi di cocaina e 11500 euro circa in contante ritenuto provento illecito. Nello stesso contesto, non attribuibili al 28enne, i carabinieri hanno rinvenuto 2 pistole calibro 9×21, una di queste con caricatore aumentato. All’interno 36 proiettili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: 28enne - pistole - droga - arrestato

