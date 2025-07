Napoli blitz anti-droga | 3 arresti e 2 kg di hashish sequestrati

Arrestati tre uomini, due anche irregolari sul territorio: la Polizia scopre hashish, crack ed eroina. Napoli – Nuovo blitz antidroga nel cuore della cittĂ . Nelle ultime 24 ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre uomini, tra cui un 44enne napoletano e due 46enni di origine marocchina, tutti con precedenti penali. I due stranieri sono stati anche denunciati per soggiorno irregolare sul territorio italiano. I controlli, effettuati nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura per contrastare il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi, hanno portato a importanti sequestri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

