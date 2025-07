Napoli addio Osimhen | l’attaccante vuota il sacco arriva l’annuncio

Addio Napoli, Victor Osimhen è tornato in Turchia: grande entusiasmo e prime parole del bomber nigeriano, arriva l’annuncio. Victor Osimhen ha lasciato il Napoli, diventando ormai un nuovo giocatore del Galatasaray. Proprio in queste ore l’attaccante nigeriano è volato alla volta di Istanbul, con un clamore mediatico che in Turchia ha toccato dei picchi davvero importanti. E cosi sono stati quasi due milioni i tifosi che hanno seguito virtualmente l’aereo che ha portato proprio Osimhe nella capitale turca, generando un entusiasmo che ad oggi testimonia quanto i tifosi giallorosso lo stessero aspettando. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, addio Osimhen: l’attaccante vuota il sacco, arriva l’annuncio

Osimhen al Galatasaray: mancano solo le firme. Le cifre; Napoli, addio definitivo a Osimhen: fissate le visite mediche col Galatasaray; Napoli, l'addio di Osimhen apre il valzer delle punte: obiettivi Nuñez e Sancho.

Osimhen atteso nelle prossime ore a Istanbul, domani le visite mediche col Galatasaray (Sportmediaset) - Si concluderà finalmente la telenovela legata al suo addio da Napoli. Da informazione.it

Osimhen atterrato a Istanbul: i tifosi del Galatasaray in delirio per l'attaccante nigeriano - In questi minuti Victori Osimhen è atterrato all'aeroporto di Istanbul per unirsi nuovamente al Galatasaray. Lo riporta msn.com