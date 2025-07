MX2 | Al GP delle Fiandre prosegue la rincorsa di Andrea Adamo

Prosegue senza soluzione di continuit√† la rincorsa al titolo di Andrea Adamo. Il pilota siciliano cercher√† di fare la voce grossa quello fine settimana in quel di Lommel, circuito che ospiter√† il GP delle Fiandre, quindicesimo atto del Mondiale 2025 di Motocross, classe MX2. Sar√† un appuntamento fondamentale per il pilota in sella alla KTM, al momento ancora secondo nella classifica generale. Dopo il weekend svoltosi in quel di Loket, il centauro infatti √® arrivato a quota 618 punti perdendo leggermente terreno su Simon Langenfelder (KTM), attualmente al comando con 665. Da non sottovalutare inoltre Kay de Wolf (Husqvarna), terzo con 606 e quindi ancora lui abbondantemente in lizza. 🔗 Leggi su Oasport.it

