Mutaforma | una mostra sulla trasformazione al Museo archeologico del Casentino

ARezzo, 31 luglio 2025 – . Si inaugura il 1°agosto alle ore 18 la mostra MUTAFORMA a cura di Eleonora Pepe, presso il Museo Archeologico di Bibbiena. Un evento straordinario al quale hanno partecipato quattro artiste: Sonia Barbagli, Ilaria Benigni, Erica Lecci, Sandra Stocchi, che hanno interpretato il tema in maniera fluida con opere le più variegate per medium e tecniche: grafica, scultura, installazioni in stretto dialogo con quelle del Museo. Le artisti fanno parte del gruppo aperto di arti visive TERRANOMADE che si rivolge a spazi espositivi pubblici di territori diversi e mira allo scambio e al confronto intergenerazionale tra artisti.

