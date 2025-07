Musica e stelle a Monreale | una notte di San Lorenzo con tre talenti siciliani in piazza

A Monreale, concerto di musica classica in Piazza Guglielmo II per San Lorenzo. Una serata magica a ingresso libero L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Musica e stelle a Monreale: una notte di San Lorenzo con tre talenti siciliani in piazza

In questa notizia si parla di: musica - stelle - monreale - notte

