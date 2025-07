Musica e passione senza confini | Paolita e Fiona Amaka protagoniste a Primo Passo per Sognare

Due voci, due storie, due mondi che si incontrano sullo stesso palco. Paola Esposito, in arte Paolita, e Fiona Amaka sono tra le protagoniste dell’edizione 2025 del concorso musicale Primo Passo per Sognare, che anche quest’anno si conferma una vetrina di talento e autenticitĂ . Paolita, nata a Napoli il 29 luglio 1994, è figlia d’arte. La musica, per lei, è un filo invisibile che la lega ai ricordi piĂą belli, un’ereditĂ preziosa trasmessa dal padre musicista. Fin da bambina, l’ha vista cantare e suonare “con il cuore in mano”, come lei stessa racconta. Da allora, il canto è diventato la sua voce, il suo rifugio, la sua forza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

