Muori di lei | Riccardo Scamarcio in un thriller passionale figlio del lockdown – Recensione

L’Italia intera è sconvolta dalla pandemia di Covid-19 e Roma, come tutte le città dello Stivale, è schiava delle rigide restrizioni del lockdown. Luca, professore di filosofia al liceo, è sposato con Sara, che lavora in ospedale in un periodo quanto mai complicato e in costante emergenza. La donna si trova spesso fuori casa mentre lui lavora dallo schermo del computer; proprio per questo motivo in quelle lunghe giornate tutte uguali la sua attenzione viene attirata dalla nuova vicina, la sensuale Amanda. In Muori di lei, disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, ciò che nasce come una semplice amicizia rischia di trasformarsi in qualcosa di più complesso e pericoloso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

