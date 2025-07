Muhammad si conferma il nome più popolare fra i bebè in Gb

E' Muhammad per il secondo anno di fila il nome più popolare fra i neonati maschietti venuti alla luce in Inghilterra e Galles, nazioni che insieme rappresentano circa il 90% della popolazione dell'intero Regno Unito. Lo certificano i dati demografici dell' Office for National Statistics (Ons) riferiti al 2024. Muhammad risulta essere il nome dato dai genitori a oltre 5000 bebè nati in quei 12 mesi, davanti a poco più di 3000 Noah. Seguono i più tradizionali nomi anglosassoni Oliver e Arthur, che precedono Leo e George. Il primato del nome del profeta dell'Islam si rafforza ulteriormente se si considerano in aggiunta le grafie - meno usate in inglese - di Mohammed (indicata per altri 1761 neonati) e Mohammad (poco meno di mille). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

