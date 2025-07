Mpansikatu e Caputo a Stile TV sul Napoli Osimhen e Raspadori

Mpansikatu a Stile TV: “Osimhen aspettava lĂ Premier, ha poi preferito una squadra in cui si sente un re”. A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo “Osimhen? Lui ha trovato la sua comfort zone, un’alchimia importante con la cittĂ e l’ambiente Galatasaray. Ha rinunciato ad uno stipendio importante in Arabia, in cuor suo aspettava una squadra dalla Premier che non si è palesata, o comunque non lo ha fatto secondo le condizioni di ADL. Lui quest’anno vorrĂ vincere la Coppa d’Africa con la Nigeria e qualificarsi ai Mondiali, ci tiene tanto dopo aver vinto un campionato importante con il Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Mpansikatu e Caputo a Stile TV sul Napoli, Osimhen e Raspadori

