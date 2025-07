"Weekend davvero difficile, zero "feeling" sulla moto e mai trovato quello che cercavamo. Adesso toccherĂ lavorare duramente e capire cosa fare per migliorare. L’unica cosa certa è che non si molla". E’ la dichiarazione d’intenti di Lorenzo Dalla Porta, il quale ha così commentato i piazzamenti ottenuti a Misano Adriatico nell’ambito del terzultimo round del Campionato Italiano VelocitĂ . Diversamente da altre tappe (come quella in Mugello, quando si piazzò secondo e mancò di un niente la vittoria) stavolta il pilota di Montemurlo non ha avuto modo di lottare per il podio: ha chiuso "gara 1" al nono posto e si è piazzato quattordicesimo in "gara 2". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motociclismo, le prospettive dopo agosto. Dalla Porta vuol tornare sul podio dopo un fine settimana in salita