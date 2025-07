Mostra Cattedrali sul mare a Giovinazzo

Da venerdì 1 agosto a giovedì 7 si terrĂ a Giovinazzo, nella sala San Felice, la mostra di dipinti, ceramiche, tessuti e creazioni di arti applicate, a cura di Viky Depalma in collaborazione con Luciana Galantino, Ilaria Lafronza, Ilia Scardigno.La suggestione che deriva dalla potenza visiva e.

La mostra 'Pellegrini di speranza' si scinde un due: gli scatti a Bari (aeroporto) e Giovinazzo - Si fa in due la mostra di scatti d'autore «In Spem Peregrinantes. Comunità in festa» in corso sino al 27 luglio nel Museo Diocesano di Molfetta.

La cattedrale sul mare e una passeggiata unica, così Giovinazzo sta ... - "La nostra cattedrale è una delle più antiche di Puglia, si erge su un mare bellissimo ed è punto di riferimento per i marinai": è così che il sindaco Michele Sollecito parla del gioiello

Un'arena per concerti sul mare: a Giovinazzo arriva Levante.