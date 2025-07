Mosca fa la lista nera Roma si scopre unita per un attimo

Pare che il Ministero degli Esteri russo abbia deciso di stilare una sua personalissima blacklist (lista nera) di “russofobi”.Una lista di nomi sgraditi a Mosca. Tra questi, niente meno che: Sergio Mattarella, Antonio Tajani e Guido Crosetto.Una mossa “grave e inaccettabile”, dicono giustamente dalle istituzioni italiane, con tanto di comunicati ufficiali, dichiarazioni accorate e solidarietĂ . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mosca fa la lista nera, Roma si scopre unita (per un attimo)

Il ministero degli Esteri russo ha aggiornato la sua lista nera dei “russofobi”: un elenco di leader politici occidentali accusati di incitamento all’odio verso la Russia. Tra loro Mattarella, Tajani e Crosetto ma anche Macron, Duda e i vertici della Nato e dell’Ue. Di Vai su Facebook

