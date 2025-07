mosca attacca mattarella

Alta tensione tra Italia e Russia. Mosca compila le sue liste nere e in quella piĂą buia – per presunte parole d’odio e russofobia tra il 2024 e il 2025 – espone con doppia menzione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il caso diplomatico esplode a scoppio ritardato solo ieri, quando diventa di dominio pubblico l’ultimo aggiornamento della sezione "funzionari e rappresentanti delle Ă©lite dei Paesi occidentali che incitano all’odio nei confronti della Russia". Immediata la replica della Farnesina. L’ambasciatore russo Alexey Paramonov viene convocato, su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, per fornire spiegazioni e per ripristinare il reciproco rispetto nelle relazioni bilaterali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

