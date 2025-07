Morto escursionista in montagna nel Torinese | precipitato per 100 metri in canalone

Nella tarda mattinata i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte a Bobbio Pellice (Torino) per un escursionista di nazionalit√† francese precipitato e morto. L'allarme √® stato lanciato dai compagni di gita che lo hanno visto cadere dal sentiero durante la traversata tra il rifugio Cruello e il rifugio Jervis.¬†. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Morto escursionista in montagna nel Torinese: precipitato per 100 metri in canalone

Belluno, morto escursionista precipitato in un canale - Incidente in montagna nel Bellunese. Un escursionista è morto dopo essere precipitato in un canale intorno a mezzogiorno.

Belluno, escursionista 63enne morto dopo caduta in un canale roccioso - L'uomo sarebbe caduto nel vuoto dopo il distaccamento di un masso. Immediato l'allarme di due amici che si trovavano con lui.

Trentino, scivola sul sentiero e precipita: morto escursionista - Un uomo di 55 anni di Arco ha perso la vita sulla cresta del Monte Biaina, nell'Alto Garda, mentre era impegnato in un'escursione assieme ad un amico.

Venerdì 4 luglio, un uomo stava camminando sul ghiacciaio di Fee nelle Alpi svizzere, accompagnato dal suo cane, quando ha attraversato un ponte di neve instabile. La lastra ha ceduto e l’escursionista è precipitato in una crepaccio profondo circa otto metri. Vai su Facebook

