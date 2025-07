Morte Marina Donato Amadeus | Stavamo già lavorando alla prossima edizione de La Corrida

La morte di Marina Donato √® arrivata all‚Äôimprovviso, colpendo non solo i familiari ma anche chi lavorava con lei. Tra questi, Amadeus, che con la moglie di Corrado ha realizzato per il Nove La Corrida. Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l‚Äôaltro ieri pomeriggio: la notizia di oggi √® stato un colpo, mi ha lasciato senza parole dichiara il conduttore all‚Äô Ansa, precisando che con Marina stava gi√† lavorando alla prossima edizione de La Corrida, format di propriet√† della Cor√¨ma fondata dalla produttrice televisiva: Stavamo gi√† lavorando alla prossima edizione della Corrida, con tante idee, spunti, confronti e Marina ci metteva la consueta energia, l‚Äôentusiasmo di sempre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

