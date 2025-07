morte di vittorio buccioli si indaga per omicidio colposo ascoltare le famiglie le persone non evaporano

Ravenna, 31 luglio 2025 – È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Vittorio Buccioli, il 58enne scomparso il 21 luglio, dopo una cena in uno stabilimento di Marina Romea, e ritrovato senza vita una settimana dopo, accanto alla sua moto, in via delle Maone a Casal Borsetti, quando oramai era prossimo a casa. L’incarico è stato affidato al medico legale Donatelli Fedeli, che in serata ha trasmesso le prime conclusioni alla pm Lucrezia Ciriello, titolare del fascicolo. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo. L’obiettivo è chiarire con precisione le cause della morte e verificare l’eventuale coinvolgimento di terzi, anche se finora non sono emersi indizi in tal senso: nessun segno sull’asfalto, né frammenti riconducibili ad altri veicoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

