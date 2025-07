MORTE DI MARINA DONATO IL DOLORE DI AMADEUS | LE VOLEVO VERAMENTE BENE

Ci ha lasciati Marina Donato la vedova di Corrado Mantoni uno dei padri fondatori della televisione italiana. Insieme al marito fondarono la Corìma, che attualmente produce ancora diversi programmi come ad esempio Forum e La Corrida. Proprio il conduttore de La Corrida, Amadeus, all’Ansa ha rilasciato delle dichiarazioni in merito: Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l’altro ieri pomeriggio: la notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole. Poi aggiunge: Stavamo già lavorando alla prossima edizione della Corrida, con tante idee, spunti, confronti e Marina ci metteva la consueta energia, l’entusiasmo di sempre. 🔗 Leggi su Bubinoblog

