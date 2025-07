Morte di Maria Ciro | la madre indagata per omicidio colposo

Tragedia avvenuta a Palermo, dove una bambina di 11 anni, Maria Ciro è stata portata dalla madre e dal compagno della donna, presso l'Ospedale Buccheri La Ferla. La ragazzina, appena arrivata al nosocomio, era già in arresto cardiaco; nonostante i tentativi disperati dei medici, per Maria non c'è stato nulla da fare. La piccola presentava

Bimba morta a Palermo, giovedì l'autopsia sul corpo della piccola Maria Ciro - Sarà eseguita giovedì prossimo l'autopsia sul corpo della piccola Maria Ciro, la bimba di 11 anni morta per cause da accertare all’ospedale Buccheri La Ferla trasportata dalla madre in gravissime condizioni.

Bambina morta a Palermo, dubbi sulla presenza della madre in casa; Maria Ciro morta a 11 anni, la mamma indagata per omicidio colposo: «Ho fatto di tutto per salvarla»; Maria Ciro morta a 11 anni, la mamma indagata per omicidio colposo: «Ho fatto di tutto per salvarla». I segni sul collo e la benzina: la....

Bimba morta a 11 anni: i dubbi sulla madre e l'autopsia verità - Giallo tutto da chiarire in merito alla bambina di 11 anni morta a Palermo.

Palermo, morte della piccola Maria Ciro: giovedì ci sarà l'autopsia - Sarà eseguita giovedì prossimo l'autopsia sul corpo della piccola Maria Ciro, la bimba di 11 anni morta per cause da accertare all'ospedale Buccheri La Ferla trasportata dalla madre in