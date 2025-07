morta marina donato la vedova di corrado stroncata da un malore

Notizia in aggiornamento Addio a Marina Donato. La produttrice televisiva, vedova di Corrado Mantoni, √® morta questa notte al Policlinico Umberto I di Roma. La 76enne si sarebbe sentita male ieri sera in un ristorante romano, dove si sarebbe accasciata per un sospetto arresto cardiaco. La donna √® stata subito portata in ospedale, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sposata con Corrado dal 1996 fino alla sua morte, nel 1999, Marina Donato ha proseguito la sua attivit√† di produttrice televisiva e quest'anno √® stata impegnata nella nuova edizione de "La Corrida", condotta da Amadeus sul Nove. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

