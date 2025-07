Morta a 94 anni Adriana Asti grande attrice di teatro e cinema

Roma, 31 lug. (askanews) – È morta stanotte nel sonno, a Roma, Adriana Asti, grande attrice e protagonista del mondo dello spettacolo. Nata a Milano il 30 aprile 1931 (o 1933 secondo alcune fonti, sebbene la data del 1931 sia più diffusa), è stata una figura iconica del teatro e del cinema italiano. La sua lunga carriera, durata oltre settant’anni, è stata caratterizzata da una profonda indipendenza e da scelte artistiche audaci, spesso controcorrente. Nonostante la sua umile affermazione di non possedere un “sacro fuoco” per il teatro, il suo talento si è manifestato prepotentemente fin dagli esordi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: morta - anni - adriana - asti

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

Chiara Pennuti è morta a 27 anni: in un podcast raccontava le parole giuste per parlare del tumore - Colpita da un cancro molto raro, si è spenta nella sua casa di Forlì. Il suo progetto portato avanti grazie a una raccolta fondi

Cesano Maderno, investita dal treno al passaggio a livello, morta ragazzina di 14 anni - Una ragazza è stata investita da un treno al passaggio a livello di Cesano Maderno ed è morta sul colpo.

Morta a 94 anni Adriana Asti, una vita tra cinema, palcoscenico e tv Vai su X

Alberto Lionello, Max von Sydow, Laura Antonelli e Adriana Asti Gran bollito - 1977 da Mauro Bolognini Vai su Facebook

Adriana Asti, l'attrice italiana morta a 94 anni: carriera, vita privata e figli. FOTO; Adriana Asti, attrice di Rocco e i suoi fratelli e Accattone, morta a 94 anni; E' morta Adriana Asti, l'attrice che cercava un altro mondo.

Morta a 94 anni Adriana Asti, attrice di Teatro e Cinema, recitò per Strehler, Visconti e Pasolini - È morta Adriana Asti, attrice di teatro, Cinema e Televisione, fu diretta da registi come Strehler, Visconti, Pier Paolo Pasolini e Marco Tullio Giordana ... Lo riporta fanpage.it

Addio ad Adriana Asti, l’attrice è morta a 94 anni - Attrice di cinema e teatro, doppiatrice, compagna di viaggio di registi, scrittori e intellettuali, Adriana Asti ha attraversato oltre settant’anni di spettacolo ... Da vanityfair.it