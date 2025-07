Morta a 94 anni Adriana Asti attrice di Teatro e Cinema recitò per Strehler Visconti e Pasolini

È morta Adriana Asti, attrice di teatro, Cinema e Televisione, fu diretta da registi come Strehler, Visconti, Pier Paolo Pasolini e Marco Tullio Giordana vincendo anche David di Donatello e quattro Nastri d'Argento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morta - adriana - asti - attrice

Attrice di cinema e teatro, doppiatrice, compagna di viaggio di registi, scrittori e intellettuali, Adriana Asti ha attraversato oltre settant'anni di spettacolo

È morta nel sonno, a Roma nella notte tra mercoledì e giovedì, Adriana Asti, attrice tra le più intense e originali del panorama italiano ed europeo.