Morabito | Lotta scudetto? Non c’è l’Inter! Testa a testa tra due club

Intervistato da Radio CRC, Vincenzo Morabito ha parlato anche della prossima lotta allo scudetto in Serie A. L’Inter una grande esclusa. LOTTA – Il noto procuratore, Vincenzo Morabito, intervistato da Radio CRC ha parlato anche della prossima lotta scudetto. Secondo l’agente, una delle grandi escluse sarĂ proprio l’Inter. Queste le sue parole: «Per lo scudetto sarĂ un testa a testa tra la Juventus e il Napoli. Gli azzurri sono avanti sul mercato, mentre se la Juventus mette a segno una serie di colpi mirati, può agganciare il Napoli. Il problema a Torino sono le uscite, con Comolli che deve sistemare la questione legata a Vlahovic». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Morabito: «Lotta scudetto? Non c’è l’Inter! Testa a testa tra due club»

