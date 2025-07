Monza-Inter in chiaro | dove e quando vedere l’amichevole estiva

Il ritiro nerazzurro è iniziato da pochi giorni. Domenica la prima amichevole, poi sarĂ il momento anche di Monza-Inter. Ecco tutte le informazioni utili su come seguire la sfida contro i brianzoli. PRESEASON – Il prossimo sarĂ un mese importante per l’Inter, tra campo e mercato. La squadra di Cristian Chivu prenderĂ forma e acquisirĂ forza fisica in vista dell’inizio della nuova stagione, che avrĂ inizio il 25 col debutto in Serie A contro il Torino. Parte integrante della preseason nerazzurra saranno le molteplici amichevoli estive in programma nelle prossime settimane, a parte da quella di domenica contro la seconda squadra di Stefano Vecchi fino a quella contro l’Olympiacos a Bari. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monza-Inter in chiaro: dove e quando vedere l’amichevole estiva

In questa notizia si parla di: monza - inter - amichevole - chiaro

Gol Lucca, l’obiettivo di mercato dell’Inter lo ha fatto bellissimo contro il Monza! – VIDEO - di Redazione Gol Lucca, l’obiettivo di mercato dell’Inter lo ha fatto bellissimo contro il Monza! Friulani comunque sconfitti dai brianzoli – VIDEO.

Palacios Inter, quale futuro per il difensore? Il punto tra il rientro dal prestito al Monza e le richieste già arrivate per lui - di Redazione Palacios Inter, quale futuro per il difensore? Il punto tra il rientro dal prestito al Monza e le richieste già arrivate per lui dall’estero.

In campo a Monza, idea Vecchi in panchina, i migliori giovani: come sarà la squadra B dell'Inter - I nerazzurri giocheranno in Serie C. Mancano ancora il nome e l'allenatore, ma l'ex tecnico della Primavera è il favorito

“IL PIGI RACCONTA” Ecco a voi una nuova puntata sulla storia dell’Internazionale di Milano Il Primo “mister” Durante i primi anni di storia del calcio in Italia, la figura dell’allenatore non esisteva: si narra della presenza di una sorta di responsabile tecnico, in gr Vai su Facebook

Al-Ahli sceglie Monza per il ritiro estivo in preparazione alla Como Cup; Serie A, i risultati di tutte le amichevoli estive; Serie A, amichevoli estive 2025: calendario, date, orari, risultati e dove vederle in tv.

Monza-Inter del 12 agosto trova posto in tv: ecco dove verrà trasmessa l'amichevole dell'U-Power Stadium - Power Stadium martedì 12 agosto, alle ore 21, andrà in onda in diretta e in esclusiva su Sportitalia. Come scrive msn.com

Amichevole Monza-Inter, tutte le info con i prezzi - it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano. Si legge su monza-news.it