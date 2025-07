Montemesola vasto incendio sulla zona industriale | FOTO

Tarantini Time Quotidiano Un incendio di considerevoli dimensioni si è sviluppato sulla strada che collega Montemesola alla zona industriale, in direzione Crispiano. Ad incendiarsi sarebbero state sterpaglie che costeggiano la carreggiata. Fiamme e fumo sono visibili in paese. Sul posto i carabinieri e anche il primo cittadino. I militari stanno provvedendo a mettere in sicurezza la strada in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Ancora sconosciute le cause del rogo. L'articolo Montemesola, vasto incendio sulla zona industriale FOTO proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, vasto incendio sulla zona industriale | FOTO

