monitoraggio del commercio tra i due paesi

PRATO Emiliano Melani (foto), presidente di Cna Toscana Centro, torna a bocciare l’intesa Ue-Usa sui dazi e rilancia con una proposta emersa a livello di Cna nazionale nell’incontro con il Ministero degli esteri. "Su decine di migliaia di piccole imprese di Pistoia e Prato, i dazi impatteranno come un iceberg. Qualsiasi innalzamento dei dazi avrĂ riflessi molto negativi in particolare sul sistema delle piccole imprese e ancor piĂą sui nostri territori vocati all’ export, che subiranno un contraccolpo maggiore rispetto alla calcolata media nazionale". Per tutelare le Pmi, Cna ha partecipato all’incontro nazionale con il Ministero degli esteri, che "è stato utile in quanto sono stati forniti elementi dell’accordo in attesa del documento definitivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

