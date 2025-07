Mondiali tuffi 2025 il programma di domani 1° agosto | orari tv italiani in gara

Venerdì 1° agosto all’ OCBC Aquatic Center di Singapore andrĂ in scena la settima giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherĂ di certo e in questo day-7 lo schedule prevede i preliminari della gara femminile dal trampolino tre metri, semifinale e finale della gara maschile dal trampolino tre metri. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini saranno ai nastri di partenza di questa prova e soprattutto l’atleta romana vorrĂ aggiungere altre soddisfazioni a quelle che ha provato nel corso di questo campionato mondiale. Si pensi al bronzo dal metro e poi soprattutto all’oro dai tre metri con Matteo Santoro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (1° agosto): orari, tv, italiani in gara

La nazionale di tuffi è già in acqua all'OCBC Aquatic Centre, dove dal 26 luglio al 3 agosto sono in programma le gare valide per la 22^ edizione dei campionati del mondo. Sono arrivati anche gli specialisti degli High Diving, che gareggiano dal 24 al 27 lugli

