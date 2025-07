Mondiali Nuoto 2025 Singapore | programma gare 1 agosto orari italiani e dove vedere Simona Quadarella e Sara Curtis in diretta

Sesto giorno di spettacolo in vasca per i Mondiali di Nuoto 2025: occhi puntati su Simona Quadarella e sulla giovanissima Sara Curtis, prima italiana finalista nei 100 stile libero Venerdì 1° agosto 2025 prosegue lo spettacolo dei Campionati Mondiali di Nuoto di Singapore, con il sesto giorno di gare in vasca che vedrĂ protagonisti diversi atleti azzurri. La giornata sarĂ segnata da grandi aspettative per Simona Quadarella, in gara negli 800 stile libero femminili, e dalla storica partecipazione di Sara Curtis, la prima nuotatrice italiana a raggiungere la finale mondiale dei 100 stile libero, la gara regina del nuoto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mondiali Nuoto 2025 Singapore: programma gare 1 agosto, orari italiani e dove vedere Simona Quadarella e Sara Curtis in diretta

