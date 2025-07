La 18enne Sara Curtis conquista la finale dei 100 metri ai Mondiali di Nuoto di Singapore: l’atleta azzurra in semifinale si è piazzata quarta con il tempo di 53?39 dietro all’australiana Mollie O’Callaghan prima con 52?82, la cinese Yujie Cheng (53?34) e la francese Beryl Gastaldello. Sara Curtis è la prima italiana in una finale mondiale.  La 18enne: “Non pensavo di poter arrivare in finale, ogni corsia va bene “. “Non pensavo di poter essere in finale, ogni corsia va bene”. Così Sara Curtis a Sky Sport dopo la conquista della finale dei 100 sl ai Mondiali di Singapore in programma domani. “Il primo giorno ero passata troppo forte, oggi non ho guardato nè a destra o a sinistra, ho guardato solo gli ultimi 25 metri”, ha aggiunto la diciottenne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Mondiali Nuoto 2025, Sara Curtis in finale 100 stile: è la prima italiana nella storia