Mondiali impresa Curtis | nessuna italiana come lei nei 100 stile

Per il nuoto italiano è storia ai Mondiali grazie a Sara Curtis, prima azzurra a centrare il pass nella gara regina ai Mondiali di nuoto Gioia infinita oggi pomeriggio direttamente dai Mondiali perché si riscrive la storia del tricolore a Singapore. Per la prima volta ci sarà un’italiana nella finale dei 100 stile libero femminili grazie a Sara Curtis. La giovane italiana è riuscita a centrare la finale dei 100 sl ai Mondiali di Sport Acquitici 2025 con il settimo tempo d’ingresso. La diciotenne cuneese ha così la chance di poter giocare per le medaglie tra le migliori otto. In finale se la dovrà vedere con l’olandese Marrit Steenbergen che ha stampato il miglior crono in 52?81 davanti a O’Callaghan e alla rappresentante degli Atleti Neutrali B Daria Klepikova, fermatesi rispettivamente in 52?82 e 53?14. 🔗 Leggi su Sportface.it