Nessuna mai come Sara Curtis in Italia. La nuotatrice 18enne si è qualificata per la finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali di nuoto a Singapore, diventando la prima italiana di sempre a riuscirci nella gara regina del nuoto. Con il suo 53?39, Curtis si è classificata quarta nella propria semifinale, qualificandosi in finale con il settimo tempo totale. “Sono contenta, gareggiare di fianco a Mollie O’Callaghan è una grande emozione – ha detto Curtis a Sky Sport – Mi aspettavo un tempo migliore, ma riguarderò la gara per capire gli errori”. PartirĂ dalla corsia 1 visto il settimo tempo ottenuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di nuoto, mai nessuna italiana come Sara Curtis: è in finale nei 100 stile libero. E dice: “Posso fare meglio”

