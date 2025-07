Mondiali di Nuoto Cerasuolo | Contento dell’oro sono diventato un atleta solido

Singapore – Piovono medaglie d’oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto 2025 a di Singapore. Mercoledì 30 luglio, Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto nella finale del sincro misto trampolino 3 metri con il punteggio di 308.13 ed entrano nella storia. Mai l’Italia si era spinta così in alto con una coppia. Simone Cerasuolo invece ha conquistato l’oro nei 50 metri rana. Nei tuffi, finora solo la leggenda Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e la vice presidente Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale. Adesso ci sono anche il presente e futuro dei tuffi azzurri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

