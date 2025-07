Mondiali di nuoto a Singapore | il programma del 31 luglio e gli italiani in gara

Nella notte italiana le batterie, con protagonisti molti azzurri, tra cui Ceccon. Dalle 12 inizieranno le finali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali di nuoto a Singapore: il programma del 31 luglio e gli italiani in gara

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Mondiali nuoto 2025, il programma del 30 luglio: gli italiani in gara, dove vederli in tv e streaming A Singapore sarà il giorno 20 di gare: Italia in corsa per le medaglie con Pellacani-Santoro nei tuffi e Razzetti e Cerasuolo attesi nelle finali in vasca

Mondiali di nuoto: Ceccon: E ora il record nei 100 dorso. Yu Zidi quarta nei 200 misti; Mondiali di nuoto, due ori: Cerasuolo nei 50 rana e Pellacani-Santoro nei tuffi sincro da 3 metri - Cerasuolo: Ho scritto a mio padre. Lui mi ha detto: Vai e vinci (Video); Burdisso-Razzetti in finale nei 200 farfalla.